نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الخمس مع طاقم تدريبي كامل يتألف من المدير الفني المصري سمير كمونة يعاونه المدرب العام هشام جابر والمعد البدني الدكتور محمد حسن مساعد، والمدرب أمجد شوال، ومدرب الوطني للحراس مصباح شنقب.

الدهماني قاد الخمس للبقاء بالدوري الممتاز

وتمكن فريق الخمس من الهروب من معمعة الهبوط الموسم الماضي، معتمدًا على المدرب الوطني عماد الدهماني الذي قاد الفريق في المراحل الصعبة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز الموسم الماضي.

وفي إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد، قامت إدارة نادي الخمس بإبرام عدد من التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق، حيث جرى التعاقد مع الجناح عبدالسلام أبوكراع، والتجديد للمدافع التونسي سليمان كشوك، والتوقيع مع لاعب الوسط أيمن حربيش، وتجديد تعاقد اللاعب مفتاح أبوظهير.

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من ناحية أخرى، يقوم نادي الخمس حاليًا باستكمال الجناح الفندقي الخاص بالجهاز الفني لفريق كرة القدم، وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية والبنية التحتية بالنادي.