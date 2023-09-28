  • Alwasat News
Atwasat

نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 28 سبتمبر 2023, 04:19 مساء
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
سمير كمونة لدى توقيعه عقد تدريب فريق الخمس (فيسبوك)
alwasat radio

تعاقدت إدارة نادي الخمس مع طاقم تدريبي كامل يتألف من المدير الفني المصري سمير كمونة يعاونه المدرب العام هشام جابر والمعد البدني الدكتور محمد حسن مساعد، والمدرب أمجد شوال، ومدرب الوطني للحراس مصباح شنقب.

الدهماني قاد الخمس للبقاء بالدوري الممتاز
وتمكن فريق الخمس من الهروب من معمعة الهبوط الموسم الماضي، معتمدًا على المدرب الوطني عماد الدهماني الذي قاد الفريق في المراحل الصعبة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز الموسم الماضي.

وفي إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد، قامت إدارة نادي الخمس بإبرام عدد من التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق، حيث جرى التعاقد مع الجناح عبدالسلام أبوكراع، والتجديد للمدافع التونسي سليمان كشوك، والتوقيع مع لاعب الوسط أيمن حربيش، وتجديد تعاقد اللاعب مفتاح أبوظهير.

الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة
- اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

من ناحية أخرى، يقوم نادي الخمس حاليًا باستكمال الجناح الفندقي الخاص بالجهاز الفني لفريق كرة القدم، وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية والبنية التحتية بالنادي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟

هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟
حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي

حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي
وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن 92 عاماً

وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن 92 عاماً
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة

نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
بعيدا في المجاهل: الإرث الثقيل لدولة الخلافة!

بعيدا في المجاهل: الإرث الثقيل لدولة الخلافة!
تشافي هيرنانديز يحمي لامين يامال بسيناريو ميسي

تشافي هيرنانديز يحمي لامين يامال بسيناريو ميسي
كاريكاتير خيري - تنافس على إعادة إعمار درنة

كاريكاتير خيري - تنافس على إعادة إعمار درنة
زعيم الانفصاليين يعلن زوال «جمهورية» قره باغ من الوجود بحلول 2024

زعيم الانفصاليين يعلن زوال «جمهورية» قره باغ من الوجود بحلول 2024
وصول نحو نصف سكان ناغورني قره باغ إلى أرمينيا

وصول نحو نصف سكان ناغورني قره باغ إلى أرمينيا
تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
«فيفا» يختار معتز الشلماني لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين

«فيفا» يختار معتز الشلماني لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين
بعثة ألمانية تكتشف سلسلة مخازن داخل هرم الملك «ساحو رع» بأبو صير المصرية

بعثة ألمانية تكتشف سلسلة مخازن داخل هرم الملك «ساحو رع» بأبو صير المصرية
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة

دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة
المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027
درنة مرة أخرى

درنة مرة أخرى
هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما

هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما
كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!

كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير

هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مشاركة رياضية واسعة في حملة اللجنة الأولمبية للتبرع بالدم (صور)
مشاركة رياضية واسعة في حملة اللجنة الأولمبية للتبرع بالدم (صور)
الاتحاد يتوجه إلى تونس استعدادًا للبطولة العربية لكرة السلة في قطر
الاتحاد يتوجه إلى تونس استعدادًا للبطولة العربية لكرة السلة في ...
التحدي يتعاقد مع المدرب صالح رحيل
التحدي يتعاقد مع المدرب صالح رحيل
الهلال يتعادل مع رايون سبورت 1-1 في «الكونفدرالية»
الهلال يتعادل مع رايون سبورت 1-1 في «الكونفدرالية»
الأهلي بنغازي يواجه ميرالكو الفلبيني في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
الأهلي بنغازي يواجه ميرالكو الفلبيني في بطولة الدوحة الدولية لكرة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في القاهرة
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في......
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية ......
شاهد.. ليبيا تقصي تشاد وتتأهل لنصف نهائي أفريقيا للكرة الطائرة
شاهد.. ليبيا تقصي تشاد وتتأهل لنصف نهائي أفريقيا للكرة ......
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ......
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» ......
المزيد
الأهلي بنغازي يواجه بيروت اللبناني غدًا في نصف نهائي بطولة الدوحة لكرة السلة
الأهلي بنغازي يواجه بيروت اللبناني غدًا في نصف نهائي بطولة ......
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة...
تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة ......
الأهلي بنغازي يواجه ميرالكو الفلبيني في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
الأهلي بنغازي يواجه ميرالكو الفلبيني في بطولة الدوحة الدولية......
الهلال يتعادل مع رايون سبورت 1-1 في «الكونفدرالية»
الهلال يتعادل مع رايون سبورت 1-1 في «الكونفدرالية»...
المزيد