الهلال يتعادل مع رايون سبورت 1-1 في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا الهلال ورايون سبورت الرواندي بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، بملعب كيجالي بيليه في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وقبل المباراة وقف الفريقان دقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا الإعصار والسيول في ليبيا وأيضا ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.

الهلال يؤجل حسم التأهل إلى لقاء الإياب

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وبعد الاستراحة تقدم الفريق الرواندي من ركلة جزاء قبل أن يتعادل الهلال بهدف أحرزه عزو المريمي، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب التي ستقام في رواندا الأسبوع المقبل.

بدأ الهلال المباراة باللعب بطريقة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، فلم يتراجع بشكل كبير ليسمح لرايون سبورت بالسيطرة على المباراة، وفي الوقت نفسه لم يتقدم للهجوم ويفتح خطوطه ما يتيح المجال للروانديين تهديد مرمى الفريق.

اعتمد الهلال على طريقة دفاع المنطقة المتقدم بإغلاق نصف ملعبه تمامًا مع الاعتماد على الهجمات المرتدة مستغلًا فارق المهارات مع الفريق الرواندي، وكاد الهلال ينال ما يريد في الدقيقة الثامنة من كرة طولية أسفرت عن انفراد غير أن الحارس الرواندي خرج من مرماه وأفسد الهجمة ببسالة لكنه أصيب وغادر الملعب ليحل مكانه الحارس البديل.

حافظ الهلال على طريقة لعبه بعدما أثبتت نجاحها في تهديد مرمى رايون سبورت، وفي الدقيقة 20 حصل الهلال على فرصة ثانية لإحراز هدف التقدم من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أن الحارس تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 28 كاد الهلال يحرز هدفًا من ركلة حرة مباشرة لعبت عالية داخل منطقة الجزاء، وعلى الرغم من وجود أربعة من لاعبي الهلال من دون رقابة فإن الكرة تخطتهم جميعًا لتخرج خارج الملعب.

مرت الدقائق المتبقية من زمن الشوط الأول دوت أن تشهد فرصا خطيرة أخرى، باستثناء محاولات عشوائية من لاعبي رايون سبورت لتهديد مرمى الهلال، لم تسفر عن خطورة حقيقية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هدفان في الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب الهلال الذي شدد ضغطه على مرمى رايون سبورت أملا في إحراز هدف، خاصة أن الفريق مطالب بالفوز بالمباراة لتسهيل مهمته في لقاء الإياب.

وتسبب الضغط الهلالي في ارتباك فريق رايون سبورت بشدة وتراجع لاعبيه لإيقاف الهجوم «الأزرق»، ما أدى إلى تقليل فعالية هجمات الهلال.

وكاد فيصل البدري يحرز هدف التقدم عندما استغل كرة مرتدة من دفاع الفريق الرواندي فسدد كرة قوية حولها الحارس بصعوبة بالغة إلى ركلة ركنية.

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ووسط ضغط الهلال يحصل رايون سبورت على ركلة جزاء يتمكن الفريق الرواندي من تحويلها إلى هدف التقدم وسط فرحة غامرة للاعبيه.

بعد الهدف لم يتوقف لاعبو الهلال عن محاولاتهم لإحراز هدف واستمر الضغط على مرمى رايون سبورت حتى تمكن عزو المريمي من إحراز هدف التعادل من ضربة رأسية سكنت شباك الفريق الرواندي.

بعد هدف التعادل لم تشهد المباراة أي جديد لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

لقطة مثبتة من مباراة الهلال ورايون سبورت الرواندي اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 (يوتيوب)

لقطة مثبتة من مباراة الهلال ورايون سبورت الرواندي اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 (يوتيوب)