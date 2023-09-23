شخصيات رياضية تطرح فكرة إقامة مباراة دولية كبيرة بمشاركة نجوم العالم من أجل درنة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

عبرت عدة شخصيات رياضية من مدينة درنة عن عميق حزنها بعد فاجعة العاصفة «دانيال»، التي ضربت المدينة، وأسقطت عددا من الضحايا. وكتبت عدة شخصيات رياضية آراء مختلفة، يكسوها جميعها الحزن والأسى على هذا المصاب الجلل.

الحكم الدولي السابق والمراقب المعروف في كرة القدم الليبية مصطفى الجربي قال: «فزعة وتضامن الشعب الليبي مع بعضه في هذا الفاجعة جعلتنا ننسى المصاب»، مؤكدا أن خسارة درنة كبيرة بعد هذه الفيضانات.

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الإعلامي الرياضي علي النويصري طالب بإقامة مباراة دولية كبيرة، يشارك فيها نجوم من العالم، وتقام داخل ليبيا، للتذكير بحجم الفاجعة، وما خلفته من خسائر بشرية ومالية.

أما لاعب الأفريقي والأهلي طرابلس السابق صلاح الباح فقال: «لن أغادر مديتني درنة على الرغم من المصاب الكبير، وسأبقى في المدينة على الرغم من هول الفاجعة».