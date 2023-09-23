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النصر يعسكر في تونس بنجومه الجدد استعدادا للموسم الكروي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 23 سبتمبر 2023, 02:24 مساء
النصر يعسكر في تونس بنجومه الجدد استعدادا للموسم الكروي
نجوم فريق النصر خلال تدريبات الاستعداد للدوري الممتاز. (فيسبوك)
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يدخل فريق النصر معسكرا خارجيا في تونس، اليوم السبت، استعدادا للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد، الذي لم يعلن موعد بدايته.

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فريق النصر عزز صفوفه بالعديد من اللاعبين الجدد من المحليين والمحترفين، وكذلك بطاقم تدريبي تونسي بقيادة المدرب محمد المكشر.

ومن أبرز محترفي النصر المهاجم النيجيري جابريل أوروك، إلى جانب النجوم المحليين: محمود عكاشة ومحمد الطبال وبدر حسن. كما جرى تجديد التعاقد مع علي سلامة وخالد مجدي.

خالد مجدي خلال تدريبات فريق النصر استعدادا للدوري الممتاز. (فيسبوك)
خالد مجدي خلال تدريبات فريق النصر استعدادا للدوري الممتاز. (فيسبوك)
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