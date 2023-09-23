سلة الأهلي بنغازي تواجه الزمالك في افتتاح بطولة الدوحة الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يشارك فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة في بطولة الدوحة الدولية، التي ستنطلق الإثنين المقبل بمشاركة 12 فريقا.

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الأهلي بنغازي استعد للبطولة بالتعاقد مع أربعة محترفين، بالإضافة إلى اللاعبين المحليين المقيدين في قائمته، والمحترفون هم: اللبناني أتير ماجوك والإيفواري سليمان ديباتي والأميركي نيكولاس ستوفر ومواطنه بيري بيتي.

وسيستهل فريق الأهلي بنغازي مشاركته في بطولة الدوحة الدولية بلقاء فريق الزمالك المصري الإثنين المقبل. أما لقاؤه الثاني فسيكون أمام فريق ميرالكو، واللقاء الثالث في الدور الأول أمام العربي الكويتي.