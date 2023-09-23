هيئات التنس السبع تجتمع لمساعدة منكوبي «دانيال» وزلزال المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

تجتمع الهيئات الإدارية السبع للتنس (ATP - WTA - ITF - بطولات Grand Slam)، لجمع الأموال في أعقاب الأحداث المدمرة التي وقعت الأسبوع قبل الماضي جراء عاصفة «دانيال» في ليبيا وزلزال المغرب.

ويستهدف الاجتماع جمع الأموال من أجل توفير الإغاثة الطارئة والدعم طويل المدى للأسر والمجتمعات المتضررة، حسب الموقع الدولي المختص بلعبة التنس (ATP).

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من جهته، قال المغربي هشام أرازي، المصنف الـ22 عالميا سابقا مدير بطولة جائزة الحسن الثاني الكبرى، وهي إحدى جولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين التي أقيمت في مراكش: «لقد دمر الزلزال الذي ضرب المغرب المجتمعات والعائلات في كل أنحاء منطقة مراكش، موطن حدث اتحاد لاعبي التنس المحترفين لدينا».

جهود رامية لمساعدة المحتاجين في ليبيا والمغرب

وأضاف: «يحتاج الكثيرون إلى مساعدتنا، ومن المهم أن نبذل قصارى جهدنا، لمساعدة المحتاجين. ستساعد الأموال التي يجرى جمعها في توفير الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الضرورية للناجين، مع دعم الإغاثة والتعافي على المدى الطويل. أشكركم مقدما على رياضة التنس، والهيئات الإدارية واللاعبين وزملائي اللاعبين السابقين ومشجعينا على القيام بدورهم، والحشد من أجل المحتاجين من خلال لعبة التنس من أجل الحب».

وأكد مغربي آخر، المصنف الـ14 عالميا سابقا، يونس العيناوي: «التضامن الدولي كان مذهلا. كوننا من عائلة التنس، ولدينا تفكير في الشعب المغربي، فنحن محظوظون، ولا يمكننا أن نشكركم بما فيه الكفاية».