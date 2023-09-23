ليبيا تستضيف دورة دولية لمدربي الخرطوش

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن مدينة طرابلس ستستضيف دورة تحكيم دولية في تخصص الخرطوش.

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الدورة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرماية، وستقام خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر المقبل، ويحاضر فيها الخبير المصري رئيس لجنة الخرطوش في الاتحاد الدولي للرماية محمد وهدان.

وقال قريش: «الدورة تستهدف 15 مشاركا، من بينهم 3 من ليبيا، وحتى الآن وصلت 5 ترشيحات لحضور الدورة من تونس وموريتانيا وسورية وإيطاليا وروسيا».

رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش. (إنترنت)