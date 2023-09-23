  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا تستضيف دورة دولية لمدربي الخرطوش

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 23 سبتمبر 2023, 11:09 صباحا
ليبيا تستضيف دورة دولية لمدربي الخرطوش
المصري رئيس لجنة الخرطوش في الاتحاد الدولي للرماية محمد وهدان. (فيسبوك)
alwasat radio

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن مدينة طرابلس ستستضيف دورة تحكيم دولية في تخصص الخرطوش.

- الليبي ابن دلة ضمن خماسي عربي مرشح للجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للرماية

الدورة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرماية، وستقام خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر المقبل، ويحاضر فيها الخبير المصري رئيس لجنة الخرطوش في الاتحاد الدولي للرماية محمد وهدان.

وقال قريش: «الدورة تستهدف 15 مشاركا، من بينهم 3 من ليبيا، وحتى الآن وصلت 5 ترشيحات لحضور الدورة من تونس وموريتانيا وسورية وإيطاليا وروسيا».

رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش. (إنترنت)
رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها

خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم

ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم
صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان

صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار

وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار
«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا بالاكتفاء

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنتخب الليبي يتقدم مركزا في تصنيف «فيفا».. والأرجنتين تحافظ على الصدارة
المنتخب الليبي يتقدم مركزا في تصنيف «فيفا».. والأرجنتين تحافظ على...
لجنة وزارة الرياضة ترسم صورة قاتمة لأوضاع الملاعب في المنطقة الشرقية (صور)
لجنة وزارة الرياضة ترسم صورة قاتمة لأوضاع الملاعب في المنطقة ...
الهلال جاهز لرايون في رواندا بعد انتصار أبوسليم بثلاثية بـ«الكونفدرالية»
الهلال جاهز لرايون في رواندا بعد انتصار أبوسليم بثلاثية ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ......
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية ......
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في القاهرة
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في......
شاهد.. ليبيا تقصي تشاد وتتأهل لنصف نهائي أفريقيا للكرة الطائرة
شاهد.. ليبيا تقصي تشاد وتتأهل لنصف نهائي أفريقيا للكرة ......
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ......
المزيد
سلة الأهلي بنغازي تواجه الزمالك في افتتاح بطولة الدوحة الدولية
سلة الأهلي بنغازي تواجه الزمالك في افتتاح بطولة الدوحة ......
هيئات التنس السبع تجتمع لمساعدة منكوبي «دانيال» وزلزال المغرب
هيئات التنس السبع تجتمع لمساعدة منكوبي «دانيال» وزلزال ......
ليبيا تستضيف دورة دولية لمدربي الخرطوش
ليبيا تستضيف دورة دولية لمدربي الخرطوش...
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة ......
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين...
المزيد