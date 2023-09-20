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بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 10:22 مساء
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي
جانب من مواجهة براغا البرتغالي ونابولي الإيطالي، الأربعاء 20 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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افتتح فريق براغا البرتغالي المحترف في صفوفه لاعب الوسط الدولي الليبي المعتصم المصراتي، مشاركته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة فريق نابولي الإيطالي، ضمن المجموعة الثالثة رفقة ريال مدريد الإسباني، وأونيون برلين الألماني.

وانتهت مجريات الشوط الأول من لقاء براغا ونابولي بتقدم الفريق الإيطالي بهدف دون مقابل سجله جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وشارك المعتصم المصراتي في التشكيلة الأساسية للقاء، الذي بدا متكافئًا خلال الشوط الأول، من خلال استحواذ بنسبة 48% للفريق البرتغالي مقابل 52% للفريق الإيطالي.

ومع بداية الشوط الثاني، أظهر براغا حضوره من خلال تعديل كفة الاستحواذ لصالحه بنسبة 52%، في حين سدد لاعبوه 8 تسديدات على المرمى مقابل 10 تسديدات لفريق نابولي.

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وساعد المعتصم المصراتي فريقه لحجز مقعد في منافسات دوري أبطال أوروبا؛ حيث شارك في ثلاث مباريات خاضها فريق براغا ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة، وأحرز هدفًا في شباك باتشكا توبولا وصنع آخر

وفي المبارة الأخرى بالمجموعة نفسها، حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً على يونيون برلين الألماني بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

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