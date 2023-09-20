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الإعلاميون الرياضيون بعد عاصفة «دانيال»: الحزن عميق وقلوبنا في درنة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 03:35 مساء
الإعلاميون الرياضيون بعد عاصفة «دانيال»: الحزن عميق وقلوبنا في درنة
بالطة يتوسط ميلاد (يمين) والمصلي (يسار). (أرشيفية : الإنترنت)
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عبر عدد من الإعلاميين الرياضيين عن حزنهم العميق لمأساة مدينة درنة التي راح ضحيتها عدد كبير من ضحايا عاصفة «دانيال» وهى حالة حزن عامة يعيشها الشعب الليبي حاليًا بعد فاجعة الوطن.

وعبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنوعت كتابات الإعلاميين الرياضيين.

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الإعلامي محمد بالطه كتب يقول «الحزن عميق جدًا، وقلوبنا في درنة، ويؤسفنا حالة التجاهل لخطورة الإعصار، وعدم قراءة المشهد بشكل جيد ممن أوكل لهم الأمر».

الإعلامي بشير ميلاد كتب يقول «درنة هى جنة الأزهار ووطن الزهور، والألم والحزن كامن في قلوبنا حاليًا».

الإعلامي مصطفى المصلي كتب يقول «أكبر درس في هذه الفاجعة هو لحمة أبناء الوطن وعودة الروح الوطنية، ولابد من نسيان جراح الماضي بين الليبيين».

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