الزنكولي لـ«بوابة الوسط»: الأولمبية الدولية ستُسهم في إعادة إعمار المنشآت الرياضية بدرنة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية، خالد الزنكولي، ورئيس المنطقة الأفريقية الأولى، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الأنوكا»، أن اجتماع «الأنوكا» عُقِد بفرنسا تلبية لدعوة رئيس الأولمبية الفرنسية ديفيد لابارتيان.

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وقال الزنكولي في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «جرى خلال الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الفرنسية والاطلاع على استعدادات فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات من بينها منتدى المساواة بين الجنسين في القارة الأفريقية، ومناقشة البيئة والتنمية المستدامة ومتابعة ملف دورة الألعاب الأفريقية بأكرا العام المقبل».

اهتمام واسع من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بأحداث درنة

وعلى هامش الاجتماع، التقى الزنكولي مع ممثل اللجنة الأولمبية الدولية والمدير القاري لأفريقيا بمكتب التضامن الأولمبي، ياسين اليوسفي، للحديث عن مناقشة الأضرار التي ألحقتها عاصفة «دانيال» بالبنى التحتيه للرياضة بمدينة درنة.



وجرى الاتفاق على موافاة اللجنة الأولمبية الدولية بملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الرياضية لدراسته وتقديم المساعدات والدعم المناسب بالخصوص.

الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية، خالد الزنكولي، بعد أحد الاجتماعات. (فيسبوك)