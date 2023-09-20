سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عزز فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة صفوفه بمحترف جديد استعدادًا لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة التي ستنطلق بداية من 25 سبتمبر الجاري.

- الدبيبة يكرم «سلة الاتحاد» لحصوله على كأس ليبيا

- اتحاد السلة يطالب الاتحاد والأهلي بنغازي بتحديد موقفهما من بطولتى «العربية والأفريقية»

تعاقدت الإدارة مع المحترف الأميركي نيك ستوفر والذي سبق أن لعب دوري الثماني مع الأهلي طرابلس.

ولعب ستوفر أيضًا في الوكرة القطري والأرثوذكسي الأردني والنصر والسلام السعوديين والغرافة والعربي القطريين.



كانت الإدارة تعاقدت في وقت سابق مع المحترفين الأميركي باريش بيري والإيفواري الفرنسي سليمان ديباتي.