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اتحاد السباحة يعلق نشاطه وبرامجه إلى حين إشعار آخر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 02:30 مساء
اتحاد السباحة يعلق نشاطه وبرامجه إلى حين إشعار آخر
تتويج في ختام الموسم الصيفي لنادي توباكتس. (خاص - بوابة الوسط)
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علق الاتحاد الليبي للسباحة نشاطه وجميع برامجه الداخلية والخارجية إلى حين إشعار آخر تضامنًا مع المدن والمناطق المنكوبة في الشرق الليبي ومدينة درنة المنكوبة بالخصوص.

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وأعلن الاتحاد الليبي لبناء الأجسام أمس الثلاثاء وقف جميع الأنشطة لهذا الموسم.

جاء قرار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لبناء الأجسام بإيقاف أنشطته وجميع البطولات الرياضية حتى نهاية العام الجاري، وذلك عبر منشور للاتحاد على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» تضامنًا مع المدن والمناطق المنكوبة، بعد أن ضربت عاصفة «دانيال» شرق البلاد وتحديدًا مدينة درنة.

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