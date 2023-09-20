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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملتقى إصدار التاريخ السبعيني للفريق الوطني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 02:27 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملتقى إصدار التاريخ السبعيني للفريق الوطني
غلاف أحدث الاصدارات الرياضية (يمين) بن صريتي (يسار). (أرشيفية : الإنترنت)
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ما زالت أحداث العاصفة «دانيال» تسيطر على مشاعرنا وما ترتب عليها من كارثة بشرية في المنطقة الشرقية خاصة في مدينة درنة التي تعدى عدد ضحاياها 15 ألف شهيد، درنة مدينة الصحابة والثقافة والأدب والفن والرياضة، مدينة الياسمين وروح الزهر والسواقي وكل التطور الذي عرفته مع قدوم عائلات الأندلس، درنة الملعب البلدي القديم ونجوم تلك الفترة آل الباح وقيلاردي وعاشور الزروق وآل مكراز والشهيد مع أسرته ناصر الفيتوري لاعب دارنس والأفريقي والفريق الوطني والمسرح والأستاذ أنور الطرابلسي والطرب وبن زابية والشاعري وامعيلف.

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درنة التي شطرها الطوفان نصفين ووجدت نفسها تغرق في بحر لجي هذه الكارثة التي تعاطف معها الداخل والخارج، وحتى في مباريات أغلب الدوريات الأوروبية وقف اللاعبون والحكام والجماهير الرياضية دقيقة حداد وحزن على ضحايا ليبيا والمغرب، وكذلك في مباريات الفرق الليبية في البطولات الأفريقية، وفي بلادنا هزت الفاجعة الجميع وانطلقوا في فزعة أخوية من جميع مناطق ليبيا الكل تظلله سحابة الحزن والدموع والتأثر على ما أصاب إخوتنا في درنة وسارع كل حسب إمكاناته وقدراته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والوقوف مع الناجين في مأساتهم.

نعم، قدر من الله، وأرواح قدر لها أن ترحل حسب آجالها لكن أخطاء البشر وتقصيرهم لها تأثير سلبي على ما حدث، عموما وسط هذه الأجواء الحزينة كان هناك موعد مسبق منذ شهرين من أجل تنظيم أمسية بمناسبة صدور كتاب الزميلين علي جرناز ومصطفى الرجباني اللذين بذلا مجهودات كبيرة من أجل إصدار كتاب يسرد مسيرة الفريق الوطني منذ أول مشاركة له في الدورة العربية الأولى بالإسكندرية العام 1953، مدعما بالصور والوثائق وبسرد في غاية الدقة والروعة وتوثيق كل ما يتعلق بفرسان تلك الفترة من لاعبين ومدربين وإداريين، وقد جرى تكريم بعض أبناء الرياضة القدامى الأحياء منهم والأموات.

وفي نفس هذه المناسبة التي حضرها أغلب نجوم الكرة في بلادنا وفي مقدمتهم محمود الجهاني وفوزي العيساوي ومحمد بوغالية ومصباح شنقب وسمير عبود ومحمد بحر وغيرهم وأعضاء الاتحادات العامة السابقون وكوكبة من الإعلاميين، وقد اختلطت المشاعر والكلمات في هذه المناسبة بأحداث مدينة درنة وسيطرت مشاعر الحزن على المناسبة، وتحدث العديد من الحاضرين عن الكارثة وعن الضحايا وعن المدينة التي فقدت كل شيء، وأكد الجميع أن درنة سوف تنهض من جديد، لأنها ولادة ولها بصمتها في التاريخ، وتمتلك أعلى نسبة خريجي جامعات على مستوى ليبيا.

أخيرا أن ما قدمه الزميلان للمكتبة الرياضية الليبية تحفه قيّمة توثق التاريخ الذي كاد أن يندثر لولا جهود الناس الخيرين، لأنه يفترض أن تقوم بإعداد مثل هذه المطبوعة وإصدارها ورعايتها الجهات المسؤولة عن الرياضة وكرة القدم خاصة مثل الاتحادات العامة للكرة الليبية واللجان الأولمبية ووزارات الرياضة، لأن ذلك جزء من تاريخ الوطن، ولكن غياب الوعي وعدم الحرص على التوثيق الرياضي جعل تلك المهمة تقتصر على جهود أبناء الرياضة، بادرة طيبة أن تقام مناسبة صدور الكتاب السبعيني للفريق الوطني، وبارك الله في كل من أسهم في نجاح هذا الملتقى، خاصة الإعلامي محمود جبران الذي قدم هذه المناسبة بشكل احترافي راقٍ وكل من دعم هذا الملتقى معنويا وماديا.

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