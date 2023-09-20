  • Alwasat News
Atwasat

الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 12:49 مساء
الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)
حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
alwasat radio

أكد عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية، ورئيس الاتحاد الليبي للشراع عبدالمنعم بن حريز، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الأولمبية الليبية تنسق مع وزارة الرياضة ومصرف الدم ببنغازي لتنظيم حملتها الثانية للتبرع بالدم للمتضررين من عاصفة «دانيال» بمدن المنطقة الشرقية.

- أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
- جمعية الوفاء تتفاعل مع «دانيال».. والعربي لـ«بوابة الوسط»: نحاول تخفيف آثار الكارثة

وقال بن حريز «إن مكان الحملة بمجمع سليمان الضراط ببنغازي يومي السبت والأحد المقبلين 23، 24 سبتمبر الجاري يوميًا من 10 صباحًا إلى 8 مساء، وتستهدف الحملة كل الوسط الرياضي من لاعبين، ومدربين، وإعلاميين، ومسيرين، ومهتمين بالشأن الرياضي».

الأولمبية الليبية جهزت قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي
وأضاف بن حريز أن «الأولمبية الليبية جهزت قافلة إغاثة لأهلنا ستنطلق من بنغازي، ستوزع على المتضررين في شرقنا الحبيب، وتشمل القافلة أدوية طبية، وفرشًا، وحليب أطفال، وغيرها».

يشار إلى أن حملة الأولمبية الليبية الأولى للتبرع بالدم التي أقيمت بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس شهدت تجاوبًا وإقبالًا كبيرًا من شباب الأندية، والمدربين، والإعلاميين، والمسيرين، والاتحادات الرياضية مساهمة منهم لتخفيف المعاناة والآلام على الأهل في مدن الشرق.

حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية

كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية
الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه

الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها

«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»

اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الرئيس السوري يزور الصين الخميس

الرئيس السوري يزور الصين الخميس
بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة ...
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في ...
الدولي السابق عبدالسلام عريبي: التنافس الرياضي في نهاية السبعينيات كان جميلا
الدولي السابق عبدالسلام عريبي: التنافس الرياضي في نهاية ...
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا ...
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يلغي نشاطه الداخلي والخارجي بعد الأحداث المأساوية
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يلغي نشاطه الداخلي والخارجي بعد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ......
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية ......
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في القاهرة
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في......
شاهد.. ليبيا تقصي تشاد وتتأهل لنصف نهائي أفريقيا للكرة الطائرة
شاهد.. ليبيا تقصي تشاد وتتأهل لنصف نهائي أفريقيا للكرة ......
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ......
المزيد
الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)
الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن ......
دقيقة حداد على ضحايا ليبيا والمغرب بمباراة برشلونة ورويال أنتويرب
دقيقة حداد على ضحايا ليبيا والمغرب بمباراة برشلونة ورويال ......
الرياضة الليبية تودع أيقونة كرة اليد «القانقا».. و«بوابة الوسط» تستعرض سيرته
الرياضة الليبية تودع أيقونة كرة اليد «القانقا».. و«بوابة ......
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يلغي نشاطه الداخلي والخارجي بعد الأحداث المأساوية
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يلغي نشاطه الداخلي والخارجي بعد......
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ......
المزيد