الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية، ورئيس الاتحاد الليبي للشراع عبدالمنعم بن حريز، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الأولمبية الليبية تنسق مع وزارة الرياضة ومصرف الدم ببنغازي لتنظيم حملتها الثانية للتبرع بالدم للمتضررين من عاصفة «دانيال» بمدن المنطقة الشرقية.

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وقال بن حريز «إن مكان الحملة بمجمع سليمان الضراط ببنغازي يومي السبت والأحد المقبلين 23، 24 سبتمبر الجاري يوميًا من 10 صباحًا إلى 8 مساء، وتستهدف الحملة كل الوسط الرياضي من لاعبين، ومدربين، وإعلاميين، ومسيرين، ومهتمين بالشأن الرياضي».

الأولمبية الليبية جهزت قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي

وأضاف بن حريز أن «الأولمبية الليبية جهزت قافلة إغاثة لأهلنا ستنطلق من بنغازي، ستوزع على المتضررين في شرقنا الحبيب، وتشمل القافلة أدوية طبية، وفرشًا، وحليب أطفال، وغيرها».

يشار إلى أن حملة الأولمبية الليبية الأولى للتبرع بالدم التي أقيمت بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس شهدت تجاوبًا وإقبالًا كبيرًا من شباب الأندية، والمدربين، والإعلاميين، والمسيرين، والاتحادات الرياضية مساهمة منهم لتخفيف المعاناة والآلام على الأهل في مدن الشرق.

حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)