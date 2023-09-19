الرياضة الليبية تودع أيقونة كرة اليد «القانقا».. و«بوابة الوسط» تستعرض سيرته

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ودعت مدينة الزاوية، اليوم الثلاثاء، مؤسس وأيقونة كرة اليد الليبية الراحل فرحات القانقا، عن عمر ناهز 76 عامًا، الذي أعطى لكرة اليد لاعبًا ومدربًا وإداريًا.

جاءت السيرة الذاتية للراحل كما دونها الموثق الرياضي علي جرناز، يعد الأب الروحي لكرة اليد بمدينة الزاوية التي ولد بها العام 1947، وتلقى تعليمه بمدرستها الابتدائية المركزية، وواصل تعليمه بمعهد قصر السعيد للتربية البدنية بتونس، وتحصل منه على دبلوم تربية بدنية العام 1968، كما تحصل على ليسانس الآداب من جامعة قاريونس.

شارك الأولمبي ولعب أول مباراة أمام الأهلي صرمان

انضم الراحل لفريق الأولمبي لكرة القدم العام 1963، واستمر مع الفريق حتى العام 1967، ولعب أول مباراة أمام فريق الأهلي صرمان (رفيق) العام 1963، وتحصل مع فريق الأولمبي على لقب بطولة محافظة الزاوية أعوام 1963 و1966 و1967، زاول بعدها لعبة كرة اليد منذ العام 1968 حتى العام 1976، وهو أول من شكل فريقًا لكرة اليد بالنادي الأولمبي.

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كمدرب صعد بفريقه إلى بطولة الدرجة الأولى موسم 72-1973، وتولى تدريب الأولمبي حتى العام 1989 ثم عاد لتدريبه موسم 99-2000، وتحصل معه على بطولة ليبيا لفئة الأشبال موسم 74-1975، وبطولة بلدية طرابلس لفئة الأشبال موسم 77-1978، وبطولة دوري الموهوبين على مستوى بلدية الزاوية العام 1982.

تولى القانقا تدريب المنتخب على فترات متقطعة

اختير الراحل القانقا لعضوية المنتخب الوطني لكرة اليد العام 1971، وتولى بعدها تدريب المنتخب الوطني لكرة اليد على فترات متقطعة خلال الفترة 1973-1983، وعمل كمساعد لمدرب المنتخب الوطني لكرة اليد في البطولة العربية الثالثة في الكويت العام 1979.

وتُوج مع المنتخب المدرسي بالميدالية الفضية في منافسات الدورة الرياضية العربية المدرسية في مقديشو العام 1979، كما درب فريق الاتحاد العسكري المشارك في بطولة الأندية العربية الثانية عشرة لكرة اليد في المغرب العام 1989، والراحل القانقا شغل عدة مناصب إدارية بالنادي الأولمبي وعلى فترات متقطعة خلال الفترة 1972 حتى 2005.