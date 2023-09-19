الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يلغي نشاطه الداخلي والخارجي بعد الأحداث المأساوية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه في ظل الأزمة والأحداث المأساوية التي تعيشها البلاد من فقد وتشريد للأبناء بسبب الفيضانات في الشرق الليبي، و«من منطلق التلاحم بين أفراد البلد الواحد، قرر الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب إلغاء بطولة الجامعات الليبية الثانية للتنس».

- طارق حشاد يتحدث عن نجاح اتحاد رياضة الطلاب في تنظيم البطولات

وقال حشاد: «كان مقررا إقامة البطولة على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس، وشمل الإلغاء البطولة الجامعية الثانية لثلاثيات كرة السلة، التي كان مقررا إقامتها في سبتمبر الجاري بمدينة بنغازي، بالإضافة إلى إلغاء الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية الذي يصادف 20 سبتمبر من كل عام».

الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الجامعات الأفريقية الثالثة للتنس الأرضي

وأضاف حشاد: «لقد جرى الاعتذار رسميا عن عدم المشاركة في بطولة الجامعات الأفريقية الثالثة للتنس الأرضي، التي ستقام في أوغندا خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من أكتوبر المقبل، وأيضا الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة العالم المدرسية لكرة القدم داخل الصالات، التي ستقام بصربيا في الفترة من الثامن إلى السابع عشر من أكتوبر المقبل».

واختتم حشاد حديثه قائلا: «نسأل الله أن يتغمد كل موتانا في منازل الصديقين والشهداء، وأن يعجل بإيجاد المفقودين، وأن يشفي جرحانا عاجلا غير آجل».