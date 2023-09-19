اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لبناء الأجسام إيقاف أنشطته وجميع البطولات الرياضية حتى نهاية العام الجاري، وذلك عبر منشور للاتحاد على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» تضامنًا مع المدن والمناطق المنكوبة، بعد أن ضربت عاصفة «دانيال» شرق البلاد وتحديدًا مدينة درنة.

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جاء في منشور الاتحاد الليبي لبناء الأجسام «في هذه اللحظات والأيام المؤلمة، أيام ثقال على قلوبنا التي تعتصر كل لحظة ألمًا على ما جرى في شرقنا الحبيب، وما سببته كارثة عاصفة دانيال من ألم ووجع وفقد لا يعلم به إلا الله. وفي هذه اللحظات هناك إخوة لنا في شدة وكرب، ولا يعلم بحالهم إلا الله».

وأضاف المنشور: «نسأل الله المغفرة والرحمة لموتانا وأن يكتبهم الله من الشهداء يا رب، وأن يجبر كسرنا ويلطف الله بحالنا وينجي مفقودينا، ويخرجهم سالمين ومعافين يارب. كلنا نتابع ونتألم بحجم الكارثة التي عصفت بأهلنا في مدن ومناطق الشرق الليبي. وتضامنًا مع هذه الأحداث قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لبناء الأجسام إيقاف إقامة البطولات الرياضية إلى نهاية هذه السنة تضامنًا مع المدن والمناطق المنكوبة».