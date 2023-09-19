الدولي السابق عبدالسلام عريبي: التنافس الرياضي في نهاية السبعينيات كان جميلا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

نشر اللاعب السابق بنادي الاتحاد والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم عبدالسلام عريبي صورة وصفها بالتنافس الشيق في المساء الرياضي الليبي.

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وقال عبدالسلام عريبي في منشور له على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «إن التنافس الرياضي في نهاية السبعينيات كان جميلًا ومشوقًا وتغمره الروح الرياضية».

ونوه عبدالسلام عريبي بصورة من مباراة الاتحاد والشرطة تحت إشراف وتنظيم الراحل محمد لاغا وسالم الحجاجي لاعب الشرطة، وفي الصورة اللاعب أبوبكر باني والحكم الراحل فرج جبريل.