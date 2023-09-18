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لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 18 سبتمبر 2023, 03:58 مساء
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»
المحلل الرياضي ونجم الاتحاد والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم نادر الترهوني. (أرشيفية : الإنترنت)
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دعا المحلل الرياضي ونجم الاتحاد والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم نادر الترهوني الدولة لتحمل كامل المسؤولية وتقديم أنواع الدعم كافة لأسر ضحايا عاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد وتحديدا مدينة درنة.

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وقال الترهوني في تصريحات تلفزيونية إلى قناة «ليبيا الوطنية»: «إن الدولة قادرة ولديها المال وما يقدمه الناس حاليا هو عمل تطوعي قد يستمر لفترة ويتوقف، ولا بد من الاستفادة من خبرة الدول الأخرى التي مرت بهذه الفيضانات والسيول القوية».

وأكد الترهوني أن موقف الدولة يجب أن يكون أقوى مما نشاهده حاليا، وأن حالة التضامن والتعارف الشعبي بين الليبيين ممتازة.

وأبدى الترهوني اندهاشه من غياب دور بيوت الشباب والفنادق التابعة للدولة، قائلا «إن إيواء المتضررين يجب أن يكون في أماكن جيدة».

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