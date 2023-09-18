الأهلي بنغازي يلتقي أسيك في تونس الإثنين.. وقناة الوسط «Wtv» تعتذر عن عدم البث

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي اليوم الإثنين فريق الأهلي بنغازي مع فريق أسيك ميموزا العاجي على أرضية ملعب سوسة بتونس في ذهاب منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يطمح الأهلي بنغازي تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب والتي كان مقرر لها أن تقام في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، قبل نقلها إلى تونس، بعد أحداث الظروف الاستثنائية التي تمر البلاد على خلفية عاصفة «دانيال».

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أبدى عدم مرونة واستجابة لتأجيل المباراة لتجرى اليوم على أرضية ملعب سوسة، بعد أن جرى تأجلها لمدة أربعة وعشرين ساعة فقط، على أن تجرى مباراة الإياب في ساحل العاج بعد أسبوع واحد.

قناة الوسط «Wtv» تعتذر لمتابعيها عن عدم نقل مباريات أفريقيا

في الوقت نفسه، قدمت قناة الوسط «Wtv»، أمس الأحد، اعتذارها للمتابعين عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في أفريقيا، نظرا للأوضاع التي تعيشها مدينة درنة والمناطق المنكوبة في شرق البلاد.

وقالت القناة، في تنويه للمتابعين، إنها قررت بالتنسيق مع أندية الأهلي بنغازي والهلال وأبوسليم، عدم بث مباريات ممثليها في أفريقيا، وتركيز كل الجهود على تغطية الأحداث الجارية وأعمال فرق الإنقاذ والإغاثة ودعم الجوانب الإنسانية التي تخفف من معاناة المتضررين.