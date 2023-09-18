  • Alwasat News
Atwasat

الأهلي بنغازي يلتقي أسيك في تونس الإثنين.. وقناة الوسط «Wtv» تعتذر عن عدم البث

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 18 سبتمبر 2023, 02:04 مساء
الأهلي بنغازي يلتقي أسيك في تونس الإثنين.. وقناة الوسط «Wtv» تعتذر عن عدم البث
فريق كرة القدم بنادي الأهلي بنغازي في ملعب المقاولون العرب خلال معسكر في مصر. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
alwasat radio

يلتقي اليوم الإثنين فريق الأهلي بنغازي مع فريق أسيك ميموزا العاجي على أرضية ملعب سوسة بتونس في ذهاب منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يطمح الأهلي بنغازي تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب والتي كان مقرر لها أن تقام في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، قبل نقلها إلى تونس، بعد أحداث الظروف الاستثنائية التي تمر البلاد على خلفية عاصفة «دانيال».

- تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين
- الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أبدى عدم مرونة واستجابة لتأجيل المباراة لتجرى اليوم على أرضية ملعب سوسة، بعد أن جرى تأجلها لمدة أربعة وعشرين ساعة فقط، على أن تجرى مباراة الإياب في ساحل العاج بعد أسبوع واحد.

قناة الوسط «Wtv» تعتذر لمتابعيها عن عدم نقل مباريات أفريقيا
في الوقت نفسه، قدمت قناة الوسط «Wtv»، أمس الأحد، اعتذارها للمتابعين عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في أفريقيا، نظرا للأوضاع التي تعيشها مدينة درنة والمناطق المنكوبة في شرق البلاد.

وقالت القناة، في تنويه للمتابعين، إنها قررت بالتنسيق مع أندية الأهلي بنغازي والهلال وأبوسليم، عدم بث مباريات ممثليها في أفريقيا، وتركيز كل الجهود على تغطية الأحداث الجارية وأعمال فرق الإنقاذ والإغاثة ودعم الجوانب الإنسانية التي تخفف من معاناة المتضررين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
«أ ف ب»: نقل 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر ضمن الاتفاق مع واشنطن

«أ ف ب»: نقل 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر ضمن الاتفاق ...
الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا

قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا
السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة

السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر
العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد

العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد
كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا

كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى...
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»

تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي

بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث

«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا

بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة ...
قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا
قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ......
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية ......
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في القاهرة
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في......
شاهد.. ليبيا تقصي تشاد وتتأهل لنصف نهائي أفريقيا للكرة الطائرة
شاهد.. ليبيا تقصي تشاد وتتأهل لنصف نهائي أفريقيا للكرة ......
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ......
المزيد
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة ......
الأهلي بنغازي يلتقي أسيك في تونس الإثنين.. وقناة الوسط «Wtv» تعتذر عن عدم البث
الأهلي بنغازي يلتقي أسيك في تونس الإثنين.. وقناة الوسط «Wtv»......
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة ......
قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا
قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات ......
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة......
المزيد