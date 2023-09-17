رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، دكتور جمال الزروق، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن اللجنة الأولمبية جهزت قافلة إغاثة ستنطلق من بنغازي، محملة بالمواد الغذائية والأدوية، للمتضررين من آثار السيول التي غمرت عددا من مدن المنطقة الشرقية، وأحدثت اضرارا بالغة في الأرواح والمباني، خاصة بمدينة درنة.

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وأطلقت اللجنة الأولمبية الليبية، أمس السبت، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرياضة والمستشفى الجامعي بطرابلس، حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية، تضامنا مع مصابي «دانيال».

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من كل الأسر الرياضية، من رياضيين ومدربين وإعلاميين ومسيرين ومهتمين بالشأن الرياضي. وستتوافر خلال اليومين المقبلين حملة مماثلة للتبرع بالدم للوسط الرياضي في منطقة بنغازي.

حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)

حملة للتبرع بالدم في مقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، 16 سبتمبر 2023. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك)