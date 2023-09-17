تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قرر الاتحاد الليبي للتجديف تأجيل بطولة ليبيا إلى موعد لاحق، تضامنا مع ضحايا سيول مدن المنطقة الشرقية التي تعرضت للعاصفة «دانيال».

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وأصدر الاتحاد الليبي للتجديف بيانا عبر صفحته على «فيسبوك» جاء فيه: «الاتحاد الليبي للتجديف يعزى أهلنا في المنطقة الشرقية في مصابهم الجلل جراء الكارثة التي حلت بهم، وما أسفرت عنه من شهداء ومصابين وجرحى، وأضرار حلت بالمنازل والبنية التحتية. لذا قرر الاتحاد الليبي للتجديف تأجيل بطولة ليبيا للتجديف وكل أنشطته حتى إشعار آخر».

واختتم البيان: «نسأل الله عز وجل أن يتقبل ضحايا العاصفة من الشهداء، ويغفر لهم ويرحمهم، وأن يشفي المصابين والجرحى، ويسهل عودة المفقودين لأهاليهم سالمين غانمين».

رسالة الاتحاد الليبي للتجديف. (فيسبوك)