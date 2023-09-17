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الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 01:54 مساء
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
اللجنة الأولمبية الوطنية الزامبية (NOCZ)، 14 سبتمبر 2023. (فيسبوك)
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أرسلت اللجنة الأولمبية الوطنية الزامبية (NOCZ)، الخميس الماضي، برقية تعزية إلى ليبيا في شخص رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة بالعاصمة الزمبية لوساكا، الليبي شكري الجعيدي، بعد أحداث العاصفة «دانيال» التي ضربت مدنية درنة بشرق البلاد.

ويشغل الليبي شكري الجعيدي، اللاعب السابق لفريق السويحلي لكرة القدم، منصب رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم المصغرة، بعدما بدأت الفكرة بإنشاء بطولة كرة قدم مصغرة في زامبيا على يد الجعيدي، الذي عين رئيسا للعبة مع بداية العام 2020، وذلك بعد إسهامه في نشر اللعبة وقانونها، وتأسيس اتحادها في زامبيا.

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وجاء نص رسالة التعزية المرسلة من الأولمبية الزامبية كالتالي: «عزيزي الجعيدي، آمل أن تجدك هذه الرسالة بصحة جيدة خلال هذه الأوقات الصعبة.. أكتب إليكم لأتقدم إليكم بأحر التعازي بالنيابة عن اللجنة الأولمبية الوطنية لزامبيا (NOCZ) والمجتمع الرياضي الزامبي، باعتباركم عضوا في المجتمع الرياضي الزامبي. لقد علمنا بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة بليبيا، والتي أودت بحياة نحو 5000 شخص بشكل مأساوي، ونحن نشاطركم حزنكم وأحزانكم».

كلمات إلى رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة الجعيدي
وأضاف: «الخسائر في الأرواح والمعاناة الهائلة التي سببتها هذه الكارثة الطبيعية أمر ينفطر له القلب حقا، وأفكارنا معك ومع مواطنيك، وأنتم تتحملون هذه الفترة الصعبة. نحن ندرك أن قلبك مثقل بالقلق على وطنك، ونريدك أن تعلم أننا نقف إلى جانبك، ونقدم لك دعمنا وتعاطفنا في هذه الأوقات العصيبة».

بروح الحركة الأولمبية نؤمن بقوة التضامن
وأكمل: «بروح الحركة الأولمبية، فإننا نؤمن بقوة التضامن والقوة التي تأتي من مجتمع رياضي موحد. أتمنى أن تساعد قوة الشعب الليبي وصموده بلدكم في التغلب على هذه المأساة، ولتكن ذكريات أولئك الذين فقدوا منارة للإلهام، لبناء مستقبل أكثر إشراقا وأكثر مرونة. أرجو أن تتقبلوا تعازينا القلبية، واعلموا أننا نبقيكم والأمة الليبية بأكملها في أفكارنا وصلواتنا». وجاء خطاب التعزية ممهورا باسم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الزامبية (NOCZ)، ألفريد فولوكو.

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