احتفالية سبعينية المنتخب الليبي لكرة القدم صامته بسبب عاصفة «دانيال»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد مدير إدارة شركة سبع سموات للإنتاج الإعلامي وتنظيم الفاعليات محمود جبران في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه جاري تنظيم احتفالية سبعينية المنتخب الليبي، غدا الأحد 17 سبتمبر، بقاعة الهناء بطريق الشط، «وتضامنا مع أهلنا في الشرق الحبيب ستقام الاحتفالية دون مظاهر الفرح أو النقل تليفزيوني المباشر»، بسبب عاصفة «دانيال».

وقال جبران «سيتم تكريم عدد من لاعبي المنتخب السابقين من بينهم أحمد بن صويد والفتيوري رجب وفوزي العيساوي والهاشمي البهلول ونوري الترهوني ومحمود الجهاني وطارق التائب وسميرعبود وأحمد سعد ومحمد نشنوش».

تكريم الحكمان الدوليان السابقان الغول وأبوختالة

وأضاف «سيتم أيضا تكريم الحكمان الدوليان السابقان يوسف الغول وفتحي أبوختالة وتكريم عدد من الإدارين الذين كان لهم دور في تأسيس المنتخب الوطني منذ العام 1953 ومن بينهم مسعود الزنتوتي ومحمد الخمسي وعلي البسكي وعبد اللطيف بوكر وفتحي نديم».

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وأختتم جبران «خلال الاحتفالية ستطلق النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ورابطة قدامى الرياضيين بطرابلس حملة كبرى لجمع التبرعات لأهلنا في مدن الشرق الحبيب».

الكتاب يركز بالدرجة الأولى على المدربين

يشار خلال الاحتفالية سيتم توزيع كتاب رياضي جديد صدر مؤخرا بعنوان «المنتخب الليبي لكرة القدم.. مدربون ومباريات»، تأليف الاستاذين على جرناز ومصطفى الرجباني»، وبرعاية شركة سفن سكايز للإنتاج الإعلامي، وفي تعريف للكتاب قال المؤلف على جرناز «بفضل من الله وتوفيقه، اتممنا طباعة كتابنا الرياضي، والكتاب يركز بالدرجة الأولى على المدربين الذي خاضوا تجربة تدريب منتخبنا عبر سبعين عاما».

وأضاف «قمنا بالتعريف بهم وبمسيرتهم مع المنتخب من حيث رصد المباريات ومجموعها ونسب النجاح لكل مدرب، الكتاب بمشاركة اخي وصديقي الاستاذ مصطفى الرجباني وهو ثاني عمل يجمعنا، وكان هو صاحب الفكرة».

200 صفحة تتناول المدربين في المنتخب الليبي

المولف مصطفى الرجباني قال «الكتاب في 200 صفحة يتناول جميع المدربين الذين دربوا المنتخب الليبي الأول لكرة القدم منذ العام 1953 والذي تم فيه تشكيل أول منتخب ليبي حتى المدرب حمدي بطاو 2023، الكتاب يتناول جزء من السيرة الذاتية لكل مدرب والمباريات التي قام بتدريبها للمنتخب الوطني والنسب المئوية في الفوز والتعادل والخسارة».

النسخة الصادرة من كتاب «المنتخب الليبي لكرة القدم.. مدربون ومباريات».