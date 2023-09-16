الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار، في القاعات المجمعة بإستاد القاهرة، على بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بتتويج مصر بكأس البطولة والميدالية الذهبية، بعد فوزها فى المباراة النهائية على الجزائر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما توجت ليبيا بالميدالية البرونزية بعد فوزها فى مباراة تحديد الترتيب الثالث على الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

الترتيب النهائي في بطولة أفريقيا

توجت مصر بكأس البطولة والميدالية الذهبية، ونالت الجزائر الميدالية الفضية، وذهبت لليبيا الميدالية البرونزية، وجاءت الكاميرون رابعا، وتونس خامسا، ورواندا سادسا، وتشاد سابعا، وثامنا المغرب، وتاسعا كينيا، وعاشرا غانا، والحادي عشر السنغال، والثاني عشر غامبيا، والثالث عشر تنزانيا، والرابع عشر بوروندي، والخامس عشر مالي.

- ليبيا وتونس والجزائر والمغرب في صدارة مجموعات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

- ليبيا تلتقي غانا في أفريقية الكرة الطائرة.. ومصر تفوز في الافتتاح

ليبيا في كأس العالم بالأرجنتين 1982

سبق لليبيا المشاركة فى نهائيات كأس العالم للكرة الطائرة في الأرجنتين 1982، وترأس وفد ليبيا فى هذا المحفل العالمى رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة محمد العمارى، وضم المدرب سعيد بلحاج، والمدير الفنى حسين أغا، والمسؤول المالى مسعود البشتى، والإداريين: خليفة معتوق وصالح المزوغى وبشير الدراق، والحكمين الأمين التريكي وجمعة سالم، والإعلاميين محمد بالراس علي وعياد الزوي.

كما ضمت البعثة اللاعبين: إدريس غيث وسمير صقر ومحمد بشر وميلود زكة وعوض زكة ومحمد الشيباني وأحمد زوبى وجمال الزروق وعدنان الخوجة ومصطفى ديقة وبشير التاورغى وعلي الزليطنى وعبدالله الجبالي.