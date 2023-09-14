تأهيل مباراة أهلي بنغازي في البطولة الأفريقية 24 ساعة ونقلها إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة الأهلي بنغازي وأسيك ميموزا العاجي لمدة 24 ساعة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بعد عاصفة «دانيال».

نقل مباراة الأهلي بنغازي إلى تونس يوم الإثنين

وكان مقررًا إقامة مواجهة الأهلي بنغازي وأسيك العاجي في الدور التمهيدي الثاني من بطولة أبطال أندية أفريقيا يوم الأحد الموافق 17-9-2023، قبل تأجيلها إلى اليوم التالي، ونقلها إلى ملعب سوسة بتونس على تمام الساعة 3:30 بتوقيت تونس 4:30 بتوقيت ليبيا.

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جاء ذلك بعدما تقدم الاتحاد الليبي لكرة القدم بطلب إلى الكاف، بناء على رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، وذلك لانشغال الدولة بالمصاب الجلل الطارئ جراء كارثة الفيضانات في شرق ليبيا.

وتقدم نادي الهلال هو الآخر بطلب لمخاطبة الاتحاد الأفريقي بشأن تأجيل مباراة فريقه أمام ضيفه نادي رايون سبورت الرواندي ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية لكرة القدم، والتي من المفترض إقامتها يوم الجمعة 15-9-2023 على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، لكن اتحاد الكرة لم يعلن البت في هذا الطلب.