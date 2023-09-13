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شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 05:05 مساء
شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
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فاز المنتخب الليبي للكرة الطائرة على نظيره الكاميروني 3-1 في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة المقامة في العاصمة المصرية القاهرة والمؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة.

بذلك يتأهل المنتخب الليبي رفقة المنتخبين المصري والجزائري إلى مونديال كأس العالم المقبل المقرر إقامته في اليابان 2025، حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات أفريقية إلى مونديال الطائرة.

وخسر المنتخب الليبي أمام نظيره الجزائري بنتيجة 3-2، بعدما خطف الشوط الخامس والفاصل 15-11، وفاز المنتخب الجزائري بنتيجة الشوط الرابع 25-22 على حساب ليبيا، في نصف نهائي البطولة الأفريقية للكرة الطائرة. وخطف المنتخب الليبي نتيجة الشوط الثالث المثير بنتيجة 35-33، ليتعادلا 2-2، بعد أن فاز المنتخب الجزائري بنتيجة الشوط الثاني 25-15، بينما تقدم المنتخب الليبي بنتيجة الشوط الأول 25-18 في المنافسات المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.

المنتخب الوطني وصل إلى الدور نصف النهائي بعد أربعة انتصارات على غانا وكينيا والكاميرون، وفي الدور الرباعي فاز على منتخب تشاد بثلاثية نظيفة.

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