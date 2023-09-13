‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا إعصار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم ناديا ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي بالتعازي، اليوم الثلاثاء، لأسر ضحايا إعصار «دانيال» الذي ضرب مدنًا في المنطقة الشرقية، مخلفًا خسائر بشرية ومادية هائلة.

وكتب حساب الفريق الإنجليزي على موقع «إكس»: «جميعنا في نادي ليفربول نتقدم بخالص التعازي إلى عائلات وأصدقاء ضحايا إعصار ليبيا المدمر ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

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كما غرد حساب «آي إس روما» على موقع «إكس» أيضًا: «خالص التعازي من الجميع في نادي روما إلى عائلات وأصدقاء ضحايا إعصار ليبيا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».

وسبق أن تقدم ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ببرقيتي تعازي ومواساة لأسر ضحايا السيول والفيضانات في شرق ليبيا.