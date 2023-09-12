فريضة والكوم يفقدان نزاليهما في بطولة أفريقيا للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فقد، أمس الإثنين، ملاكما ليبيا محمد فريضة وأحمد الكوم نزاليهما في بطولة أفريقيا للملاكمة التي تتواصل في العاصمة السنغالية داكار، والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

ففي وزن 57 كغم، خسر الليبي أحمد الكوم أمام منافسه الإثيوبي فيكر يماريام. وفي وزن 92 كغم، فقد الليبي محمد فريضة نزاله أمام الجزائري محمد حمراي بالنقاط 1-4.

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بذلك، انتهت مبكرا المشاركة الليبية في البطولة، حيث شهد اليوم الثاني للبطولة مغادرة ثلاثة ملاكمين ليبيين من الأدوار التمهيدية الأولى للبطولة، وهم: في وزن 63.5 كغم فقد الليبي يزن الحويج مباراته أمام الغيني أسيني سيالة بالنقاط والنتيجة.

وفي وزن 71 كغم، فقد الليبي محمد الفلاح نزاله أمام المصري علي العوضي. وفي وزن 80 كغم، خسر الليبي سعد الفلاح أمام التوغولي بريو بادي.