  • Alwasat News
Atwasat

البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 11 سبتمبر 2023, 08:38 مساء
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية
المدرب البلجيكي مارك فيلموتس. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي في لقاء مع «راديو المدينة» أن هناك 3 مدربين ملفاتهم معروضة على طاولة الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأحد.

- منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل
- كيف صعبت غينيا الاستوائية المنافسات على المنتخب الليبي في تصفيات «كان 2023» بعد موقعة «رادس»؟

وقال الأوجلي خلال حديثه «هناك احتمالية أن يتم الاتفاق على برنامج جدول الأعمال المتضمن العديد من الملفات، من بينها ملف مدرب المنتخب الوطني، والمدربون الثلاثة المعروضون هم: مدرب فرنسي، وآخر بلجيكي، وربما مدرب إيطالي».

وتشير الأنباء الواردة من داخل مقر اتحاد كرة القدم الليبي إلى قرب الاتفاق مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس ليكون مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني الأول، على أن يكون القرار النهائي بالتعيين من عدمه خلال الساعات المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
انهيار سدين في مدينة درنة

انهيار سدين في مدينة درنة
عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل

عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل
الهلال الأحمر يبحث عن متطوع مفقود في البيضاء

الهلال الأحمر يبحث عن متطوع مفقود في البيضاء
تعطيل الدراسة في بنغازي حتى الخميس.. والمدارس للإيواء

تعطيل الدراسة في بنغازي حتى الخميس.. والمدارس للإيواء
«الإسعاف»: سوسة تحت الماء بالكامل.. ونحتاج مروحيات لجهود الإنقاذ

«الإسعاف»: سوسة تحت الماء بالكامل.. ونحتاج مروحيات لجهود الإنقاذ
أول زيارة معلنة.. وفد «إسرائيلي» في السعودية لحضور اجتماع يونسكو

أول زيارة معلنة.. وفد «إسرائيلي» في السعودية لحضور اجتماع يونسكو
ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي للألقاب الكبرى بعد تتويجه بـ«فلاشينغ ميدوز»

ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي للألقاب الكبرى بعد تتويجه بـ«فلاشينغ ميدوز»
«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»

«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»
6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها

6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد

بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا

الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا
في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات

في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات
حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)

حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)
الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي

الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تلتقي الجزائر في نصف نهائي الطائرة الأفريقية.. الإثنين
ليبيا تلتقي الجزائر في نصف نهائي الطائرة الأفريقية.. الإثنين
خروج مبكر لملاكمي ليبيا من الأدوار التمهيدية في البطولة الأفريقية
خروج مبكر لملاكمي ليبيا من الأدوار التمهيدية في البطولة الأفريقية
24 فريقا في بطولة الراحل عمران دغمان لناشئي كرة القدم بزوارة (صور)
24 فريقا في بطولة الراحل عمران دغمان لناشئي كرة القدم بزوارة ...
انطلاق دوري البريقة في كرة القدم الخماسية بنتائج كبيرة (صور)
انطلاق دوري البريقة في كرة القدم الخماسية بنتائج كبيرة (صور)
«فرسان المتوسط» جاهزون لعبور الطائرة الجزائرية والوصول لنهائي أفريقيا
«فرسان المتوسط» جاهزون لعبور الطائرة الجزائرية والوصول لنهائي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» ......
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات الكاراتيه
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات ......
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا ......
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ......
للمرة الأولى في تاريخه.. أبوسليم يتأهل إلى دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية
للمرة الأولى في تاريخه.. أبوسليم يتأهل إلى دور الـ32 ......
المزيد
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه ......
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية ......
الاتحاد يواصل صفقاته بضم التونسي معز الحاج بعد الطاهر والعمامي (صور)
الاتحاد يواصل صفقاته بضم التونسي معز الحاج بعد الطاهر ......
«فرسان المتوسط» جاهزون لعبور الطائرة الجزائرية والوصول لنهائي أفريقيا
«فرسان المتوسط» جاهزون لعبور الطائرة الجزائرية والوصول ......
انطلاق دوري البريقة في كرة القدم الخماسية بنتائج كبيرة (صور)
انطلاق دوري البريقة في كرة القدم الخماسية بنتائج كبيرة (صور)...
المزيد