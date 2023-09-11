البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي في لقاء مع «راديو المدينة» أن هناك 3 مدربين ملفاتهم معروضة على طاولة الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأحد.

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وقال الأوجلي خلال حديثه «هناك احتمالية أن يتم الاتفاق على برنامج جدول الأعمال المتضمن العديد من الملفات، من بينها ملف مدرب المنتخب الوطني، والمدربون الثلاثة المعروضون هم: مدرب فرنسي، وآخر بلجيكي، وربما مدرب إيطالي».

وتشير الأنباء الواردة من داخل مقر اتحاد كرة القدم الليبي إلى قرب الاتفاق مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس ليكون مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني الأول، على أن يكون القرار النهائي بالتعيين من عدمه خلال الساعات المقبلة.