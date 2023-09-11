بث مباشر.. تعادل (1-1) بين ليبيا والجزائر في نصف نهائي بطولة الطائرة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المنتخب الجزائري بنتيجة الشوط الثاني 25-15 أمام ليبيا في نصف نهائي البطولة الأفريقية للكرة الطائرة، ليتعادل بعد أن كان المنتخب الوطني الليبي متقدم بنتيجة الشوط الأول 25-18 في المنافسات المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.

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المنتخب الوطني وصل إلى الدور نصف النهائي بعد أربعة انتصارات على غانا وكينيا والكاميرون، وفي الدور الرباعي فاز على منتخب تشاد بثلاثية نظيفة.

وفي حال تأهل المنتخب للمباراة النهائية سيلتقي مع الفائز من مباراة المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني.