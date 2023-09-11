الاتحاد يواصل صفقاته بضم التونسي معز الحاج بعد الطاهر والعمامي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد رسميًا مع متوسط الميدان التونسي معز الحاج علي قادمًا من الأفريقي التونسي لموسم واحد.

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فريق الاتحاد دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين الجدد من بينهم صالح الطاهر، وعلاء القجدار القادمان من الأهلي طرابلس، وضمه للاعب معاذ العمامي قادمًا من نادي الهلال، والمهاجم معتز المهدي قادمًا من الأهلي بنغازي.

أيضًا ضم الاتحاد اللاعب الموريتاني حلمي الطنجي، كما تعاقد مع المحترف النيجيري أليو آدم قادمًا من سبارتاك اللاتفي في صفقة انتقال حر، فضلًا عن تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول.

لاعب الاتحاد الجديد الموريتاني حلمي الطنجي. (فيسبوك)

الجناح الدولي صالح الطاهر المنضم لصفوف الاتحاد. (فيسبوك)

لاعب الاتحاد الجديد معاذ العمامي قادمًا من نادي الهلال. (فيسبوك)

المحترف النيجيري أليو آدم المنضم حديثا للاتحاد. (فيسبوك)