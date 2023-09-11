«فرسان المتوسط» جاهزون لعبور الطائرة الجزائرية والوصول لنهائي أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت ليبيا في الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة المقامة بمصر المنتخب الوطني الليبي «فرسان المتوسط» مع نظيره الجزائري.

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المنتخب الوطني وصل إلى الدور نصف النهائي بعد أربعة انتصارات على غانا وكينيا والكاميرون، وفي الدور الرباعي فاز على منتخب تشاد بثلاثية نظيفة.

وفي حال تأهل المنتخب للمباراة النهائية سيلتقي مع الفائز من مباراة المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني.