انطلاق دوري البريقة في كرة القدم الخماسية بنتائج كبيرة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تواصلت، أمس الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، مباريات كأس البريقة لكرة القدم الخماسية للعام 2023. وشهد الدور التمهيدي على ملاعب طرابلس في الكلية العسكرية سابقاً فعاليات، بحضور عدد من المديرين العامين ومديري الإدارات والمنسقين، ولفيف من مستخدمي الشركة وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

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وأقيمت مباراتان، أمس الأحد، كانت الأولى بين فريقي إدارة الخدمات ومستودع جنزور، وحقق فيها فريق إدارة الخدمات الفوز بنتيجة عريضة، وصلت إلي ستة أهداف دون مقابل. وفي المباراة الثانية، تفوق فريق الأمن الصناعي على فريق الشؤون المالية بنتيجة كبيرة أيضا، وصلت إلى خماسية نظيفية.

وأدار المباراتين تحكيمياً الحكم الشاب محمد التموني، وسط حضور واهتمام قوي من الفرق المشاركة، وهو ما ترجمه حماس الحضور بالتشجيع والثناء على كل الفرق.

منافسات كأس البريقة لكرة القدم الخماسية على ملاعب طرابلس، 10 سبتمبر 2023. (فيسبوك)

منافسات كأس البريقة لكرة القدم الخماسية على ملاعب طرابلس، 10 سبتمبر 2023. (فيسبوك)

منافسات كأس البريقة لكرة القدم الخماسية على ملاعب طرابلس، 10 سبتمبر 2023. (فيسبوك)