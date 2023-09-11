24 فريقا في بطولة الراحل عمران دغمان لناشئي كرة القدم بزوارة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الأحد، على ملعبي مركز الناشئين في مدينة زوارة بطولة الراحل عمران دغمان الثالثة لناشئي كرة القدم مواليد 2011-2012.

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تجرى المنافسات بمشاركة 24 فريقا من مناطق زوارة وصبراتة وطرابلس والعقربية وزلطن والعجيلات، وفريق من تونس، وتقام مباريات اليوم الأول على فترتين صباحية ومسائية، وهذه النتائج المسجلة:

الإبداع صبراتة × مركز الجوهرة 4 -1.

الشبية رقدالين × بن عاشور 2-1.

أجيال المستقبل × الرياضي المتميز 3-1.

الإبداع زلطن × الشباب العربى 1-0.

الأكاديمية × الاتحاد مركز الوليد 1-1.

نجوم الأندلس × مدرسة العروبة 1-0.

نجوم الاتحاد × مدرسة العربية 4-1.

مركز زوارة × التفوق الرياضي 0-0.

مدرسة الازدهار × مركز زوارة (ب) 3-2.

النجم الرياضي × مركز العين 1-0.

فاعليات بطولة الراحل عمران دغمان الثالثة لناشئي كرة القدم بمدينة زوارة، 10 سبتمبر 2023. (فيسبوك)

فاعليات بطولة الراحل عمران دغمان الثالثة لناشئي كرة القدم بمدينة زوارة، 10 سبتمبر 2023. (فيسبوك)

فاعليات بطولة الراحل عمران دغمان الثالثة لناشئي كرة القدم بمدينة زوارة، 10 سبتمبر 2023. (فيسبوك)