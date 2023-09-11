خروج مبكر لملاكمي ليبيا من الأدوار التمهيدية في البطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق ملاكمو ليبيا نتائج بعيدة عن الطموحات في اليوم الثاني لبطولة أفريقيا، التي تتواصل بالعاصمة السنغالية داكار، فالثلاثى الليبي الذى شارك، أمس الأحد، غادر المنافسة من الأدوار التمهيدية الأولى للبطولة.

ففي وزن 63.5 كغم، فقد الليبي يزن الحويج مباراته أمام الغيني أسيني سيالة بالنقاط. وفي وزن 71 كغم، فقد الليبي محمد الفلاح نزاله أمام المصري علي العوضي. وفي وزن 80 كغم، فقد الليبي سعد الفلاح مباراته أمام التوغولي بريو بادي.

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واليوم الإثنين في منافسات وزن 90 كغم، الليبي محمد فريضة سينازل الجزائري محمد حمراي.

وسجلت أكبر مفاجآت البطولة، الأحد، في وزن 71 كغم، حيث غادر بطل العرب وأفريقيا المتوج ببرونزية أولمبياد ريو جانيرو 2016، المغربي محمد ربيعي، المنافسات مبكرا ومن دور الـ32، بعد خسارته أمام الكيني بونيفاس موغيندي.