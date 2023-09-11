ليبيا تلتقي الجزائر في نصف نهائي الطائرة الأفريقية.. اليوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد الصالات المجمعة في إستاد القاهرة بمصر مباراتي دور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة، المؤهلة إلى كأس العالم.

وقدم منتخب ليبيا عروضا قوية، تصدر من خلالها مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة، قبل أن يحقق التفوق في دور ربع النهائي على تشاد بثلاثة أشواط دون مقابل، ليضرب موعدا اليوم الإثنين مع الجزائر في دور نصف النهائي للبطولة.

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بينما يلتقي في نصف النهائي الآخر منتخب مصر، مستضيف البطولة والمتأهل على حساب المغرب، منتخب الكاميرون المتأهل على حساب تونس، بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

والفائزان سيلتقيان في مباراة التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، والخاسران يتواجهان في مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.

وسيتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى إلى بطولة العالم للكرة الطائرة.