العوامي والقديري والدرسي: المروج يعود لمكانه الحقيقي بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

عبرت عدة شخصيات رياضية من مدينة المرج عن سعادتها بعودة فريق المروج إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد غياب تجاوز العقدين من الزمن.

وشهدت المدينة احتفالات كبيرة بعد التأهل المستحق من جديد، وتنوعت الآراء بين عدة شرائح عبر الصفحات الشخصية على «فيسبوك» معبرة عن بهجتها بهذا الإنجاز.

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الأكاديمي عزالدين العوامي كتب يقول: «ليلة صاخبة في المرج احتفالًا بالصعود للممتاز، لن تتوقف رغم غزارة الأمطار».

الفنان الممثل والمخرج علي القديري كتب يقول: «المروج يعود لمكانه الحقيقي بالدوري الممتاز، مبروك هذا التأهل المستحق».

الإعلامي وئام الدرسي اعتبر التأهل بعد عشرين عامًا إنجازًا تاريخيًا، وهو إنجاز تضافرت فيه جهود الجميع إدارة وطاقمًا فنيًا ولاعبين وجماهير عاشقة لهذا الكيان.