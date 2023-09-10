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وفاق أجدابيا والبرانس في سباق بعد تأهل المروج والأنوار للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 10 سبتمبر 2023, 03:44 مساء
وفاق أجدابيا والبرانس في سباق بعد تأهل المروج والأنوار للدوري الممتاز
مباراة سابقة لفريق البرانس في دوري الدرجة الأولى الليبي. (صفحة نادي البرانس على فيسبوك)
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تأهل فريق المروج إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه أمس السبت على الأنوار بثلاثة أهداف دون مقابل، في تصفيات الدوري السباعي بدوري الدرجة الأولى.

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وفي بقية النتائج فاز البرانس على القرضابية بهدف دون مقابل، ووفاق أجدابيا على نجوم أجدابيا بهدفين دون مقابل.

الترتيب قبل الجولة الأخيرة
المروج والأنوار في الصدارة برصيد 13 نقطة لكل منهما، وضمن كلاهما التأهل بشكل رسمي إلى القسم الممتاز في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

ومن خلفهما وفاق أجدابيا والبرانس برصيد 9 نقاط لكل منهما، وخامسًا البروق بـ5 نقاط، وفي آخر الترتيب نجوم أجدابيا والقرضابية برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

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