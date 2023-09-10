أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

عاشت مدينة المرج أجواء رائعة من الاحتفالات غير المسبوقة، بعد تأهل فريقها الأول لكرة القدم إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بشكل رسمي، أمس السبت، ليقطع هذا الإنجاز التاريخي غيابًا دام 23 عامًا من عدم الظهور في دوري الأضواء والشهرة.

فبعد ساعات من تأهل الأنوار إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، لحق به، أمس السبت، وبشكل رسمي فريق المروج العريق عبر الفوز على الأنوار نفسه بثلاثية نظيفة، ليظفر بالبطاقة الثانية في المجموعة الأولى المؤهلة للصعود إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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وخرج جمهور مدينة المرج في الشوارع والميادين، للاحتفال عبر الألعاب النارية والطواف بالسيارات والأعلام في كل مكان، إيذانا بعودة الفريق إلى منافسة الكبار في الدوري الممتاز بعد سنوات عديدة في دوري الدرجة الأولى.



فوز المروج على الأنوار بثلاثية نظيفة جاء في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السباعي لفرق الدرجة الأولى.

ترتيب المجموعة الأولى

المروج والأنوار 10 نقاط، والوفاق والبروق 3 نقاط، والقرضابية والبرانس نقطة واحدة.

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)

أفراح بالألعاب النارية في شوارع المرج احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز، 9 أغسطس 2023. (تصوير: حمزة محمد، صفحة إذاعة المرج المحلية على فيسبوك)