ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. الإثنين (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل في القاعات المجمعة بإستاد القاهرة في مصر بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، حيث تجدد الموعد أمس السبت مع سبع مباريات، لتحديد الترتيب من التاسع إلى السادس عشر، حيث جرت ثلاث مباريات انتهت بفوز السنغال على بورندي بثلاثة أشواط لصفر، وغانا على تنزانيا بثلاثة أشواط لشوط، وكينيا على مالي بثلاثة أشواط لصفر.

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وفي دور ربع النهائي، فاز منتخب ليبيا على تشاد بثلاثة أشواط لصفر، ومصر على المغرب بثلاثة أشواط لصفر، والجزائر على رواندا بثلاثة أشواط لصفر، والكاميرون على تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

مواجهات الدور نصف نهائي

تجرى غدا الإثنين مباريات الدور نصف نهائي للبطولة، حيث تلتقي ليبيا والجزائر، ومصر البلد المستضيف يتبارى مع الكاميرون، والفائزان يلتقيان في مباراة التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، والخاسران يلتقيان في مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.



وسيتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى لبطولة العالم للكرة الطائرة.

من فوز المنتخب الليبي على نظيره التشادي بثلاثة أشواط نظيفة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، 9 سبتمبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبر فيسبوك).

من فوز المنتخب الليبي على نظيره التشادي بثلاثة أشواط نظيفة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، 9 سبتمبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبر فيسبوك).