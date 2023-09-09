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الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 09 سبتمبر 2023, 05:47 مساء
الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي
الزوي يتوسط الزروق (يمين) والأسود (يسار). (أرشيفية : الإنترنت)
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عبرت عدة شخصيات رياضية عن امتنانها للمستوى المميز الذي ظهر عليه المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة، بعدما حقق نتائج إيجابية في بطولة أفريقيا المقامة في مصر، والتطور الحاصل في المنتخب، وذلك من خلال منشورات بصفحتهم الشخصية عبر «فيسبوك».

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وكتب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، جمال الزروق: «منتخب يشرف.. ألف مبروك، وهذه النتائج الإيجابية».

كما كتب نجم كرة القدم الليبية الأسبق وأحد الشخصيات الرياضية المعروفة، علي الأسود: «الطائرة الليبية تحلق عاليا بانتصارات متتالية، وكلمة شكرا لا تكفي لرجال المنتخب».

وقال الإعلامي عياد الزوي: «منتخب الطائرة ينجح بامتياز، ويتخطى أقوى المنتخبات، ويتأهل بتفوق لدور ربع النهائي».

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