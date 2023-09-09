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ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في القاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 09 سبتمبر 2023, 05:21 مساء
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في القاهرة
بطل الشطرنج الليبي يوسف الحصادي (يمين) ومواطنه عمرو فطيس (يسار). (أرشيفية : الإنترنت)
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ابتعد أبطال ليبيا في الشطرنج عن منصات التتويج في بطولة أفريقيا، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة. وشهدت نتائج ممثلا الشطرنج الليبي في المنافسات التي جرت بالقاهرة فقد عمرو فطيس تصنيف 1814، ويوسف الحصادي تصنيف 2049، نقاطا عديدة مع لاعبين أقل منهما في التصنيف.

عمرو فطيس في منافسات 14 عاما
جاء عمرو فطيس في الترتيب السابع برصيد 6 نقاط من تسع جولات في منافسات 14 عاما، وحقق الفوز في 5 جولات على: إسماعيل أبوراس تصنيف 1204، وسيد هلال تصنيف 1144، وعوض الله كريم تصنيف 1495، وكدادوش تصنيف 1420، بينما تعادل في جولتين مع يوسف باتريك تصنيف 1373، وعزمي فرج تصنيف 1564. وفقد النتيجة في جولتين أمام عماد فكري تصنيف 1367، وأمام تامر وجيه تصنيف 1904.

- الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل أفريقيا ببطولة كأس العالم للشطرنج

النتيجة النهائية في منافسات 14 عاما
شهدت منافسات 14 عاما مشاركة 52 لاعبا، وجاء الترتيب النهائي ليشهد تتويج تامر وجيه من مصر تصنيف 1909 برصيد 8 نقاط بالميدالية الذهبية، ونال الفضية مايكل عزمي من مصر التصنيف 1544 برصيد 7 نقاط، وذهبت الميدالية البرونزية للمصري وئام صبري تصنيف 2100 برصيد 7 نقاط.

وجاء رابعا المصري محمود عابدين تصنيف 1802 برصيد 7 نقاط، وخامسا عماد فكري من مصر تصنيف 1367 برصيد 6.5 نقطة، وسادسا يوسف باتريك من مصر تصنيف 1373 برصيد 6.5 نقطة، وسابعا عمرو فطيس من ليبيا تصنيف 1814 برصيد 6 نقاط، وثامنا محمد رمضان يحيى من مصر تصنيف 1712 برصيد 6 نقاط، وتاسعا محمد يوسف من مصر تصنيف 1657 برصيد 6 نقاط، وعاشرا وئام أحمد من مصر تصنيف 1410 برصيد 6 نقاط.

يوسف الحصادي في منافسات 18 عاما
اللاعب الليبي يوسف الحصادي حل خامسا في منافسات 18 عاما برصيد 6 نقاط من تسع جولات، وحقق الفوز في خمس جولات أمام سيستيان من جنوب أفريقيا تصنيف 1391، ويحيى من مصر تصنيف 1641، وجوزيف من زامبيا تصنيف 1983، والمصري مارتينيز مينا تصنيف 2073، وفانيلو من مدغشقر تصنيف 1724. وتعادل الحصادي في جولتين أمام المصري ميشيل تصنيف 2323، والمصري ميشيل مجدي تصنيف 1953، وفقد النتيجة في جولتين أمام المصري وفاء حامد تصنيف 2211، والمصري أحمد تامر تصنيف 2128.

الترتيب النهائي في منافسات 18 عاما
شهدت منافسات 18 عاما مشاركة 33 لاعبا، وجاء الترتيب العام على النحو التالي: توج بالميدالية الذهبية المصري ميشيل جورج تصنيف 2323 برصيد 7 نقاط، ونال الميدالية الفضية المصري  مارتن مينا تصنيف 2073 برصيد 7 نقاط، وتوج بالبرونزية المصري حامد وفاء تصنيف 2211 برصيد 7 نقاط، وحل رابعا المصري أحمد قنديل تصنيف 2250 برصيد 6 نقاط.

وجاء خامسا الليبي يوسف الحصادي تصنيف 2049 برصيد 6 نقاط، وسادسا المصري أحمد تامر تصنيف 2128 برصيد 6 نقاط، وسابعا المصري جورج سمير تصنيف 1938 برصيد 5.5 نقطة، وثامنا جوزيف هانديا تصنيف 1938 برصيد 5.5 نقطة، وتاسعا ميشيل مجدي من مصر تصنيف 1953 برصيد 5 نقاط، وعاشرا مانينكوسي دون تصنيف برصيد 5 نقاط.

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