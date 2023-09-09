ليبيا تلتقي تشاد في ربع نهائي الطائرة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل في القاعات المجمعة بإستاد القاهرة في مصر منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة. وفي دور ثمن النهائي، سجلت أمس الجمعة النتائج التالية:

فاز الكاميرون على بورندي 3-0، ورواندا على تنزانيا 3-1، وتونس على السنغال 3-0، وتشاد على غامبيا 3-1، والجزائر على غانا 3-0، والمغرب على مالي 3-0، ومصر على كينيا 3-0.

- ليبيا وتونس والجزائر والمغرب في صدارة مجموعات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

- ليبيا تلتقي غانا في أفريقية الكرة الطائرة.. ومصر تفوز في الافتتاح

مباريات اليوم السبت

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع سبع مباريات. ففي تحديد المراكز من 9 إلى 16، السنغال تلتقي رواندا، وغانا تتبارى مع تنزانيا، ومالي تلتقي كينيا.

وفي دور ربع النهائي، ستقام أربع مباريات، إذ ليبيا تلتقى تشاد في تمام السادسة مساء بتوقيت ليبيا، والمغرب تتبارى مع مصر، والجزائر تلتقي رواندا، وتونس تواجه الكاميرون.