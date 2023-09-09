المروج ينافس على بطاقة التأهل للدوري الممتاز مع الأنوار

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع ثلاث مباريات في تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى.

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فعلى ملعب أبوسليم، يقام لقاء المتصدرين الأنوار أول المتأهلين برصيد 13 نقطة، وملاحقه المباشر المروج بـ10 نقاط، وكلف بمراقبة المباراة مصطفى مؤمن.

وعلى ملعب نادي الوحدة، يقام لقاء قطبي مدينة أجدابيا الوفاق بـ6 نقاط والنجوم بنقطة واحدة، والمراقب عدنان الطاهر.

وعلى ملعب نادي الترسانة، يجرى لقاء البرانس بـ6 نقاط مع القرضابية بنقطة واحدة، والمراقب خالد عدال.