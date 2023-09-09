الشريف لـ«بوابة الوسط»: شركة المرافق والمنشآت الرياضية توجهت للمطالبة بحقوقها لدى الاتحادات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

كشف مدير شركة المرافق والمنشآت الرياضية فرع المنطقة الغربية عبدالسلام الشريف عن زيارة تفقدية للمدينة الرياضية للمطالبة بتسوية أوضاع الاتحادات الرياضية المستفيدة من المرافق التابعة للشركة والمطالبة بحقوقها.

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وقال عبدالسلام الشريف في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «إن الشركة هي شركة استثمارية وتعتمد على مداخيل الاستثمار، وهناك خطة قادمة بتسوية كل الالتزامات لصالح الشركة».

وأكد الشريف أن كل الملاعب والمرافق بحاجة لصيانة، فضلًا عن مصاريف الموظفين، «وهذا كله من إيراد الشركة».