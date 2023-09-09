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الكوم يبدأ المشاركة الليبية في بطولة أفريقيا للملاكمة بالسنغال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 09 سبتمبر 2023, 11:54 صباحا
الكوم يبدأ المشاركة الليبية في بطولة أفريقيا للملاكمة بالسنغال
أبطال ليبيا في المحفل الأفريقي للملاكمة بالسنغال. (فيسبوك)
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تنطلق، اليوم السبت بالعاصمة السنغالية داكار، بطولة أفريقيا للملاكمة، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تشارك ليبيا في المحفل الأفريقي بخمسة ملاكمين، والبداية اليوم في الدور التمهيدي لوزن 57 كغم بالملاكم أحمد الكوم، الذي سينازل الغيني محمد بهاء.

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وغدا الأحد، يتجدد موعد المشاركة الليبية بثلاثة ملاكمين: في وزن 63 كغم، حيث ينازل الليبي يزن الحويج الغيني إسيني سياله. وفي وزن 71 كغم، الليبي محمد الفلاح ينازل الفائز من مباراة ملاكمي مصر والجزائر.

وفي وزن 80 كغم، سينازل الليبي سعد الفلاح التوغولي بريو بادي. والإثنين 11 سبتمبر الجاري في وزن 90 كغم، سيكون الموعد مع نزال الليبي محمد فريضة مع الجزائري محمد حمراي.

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