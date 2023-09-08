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المنتخب الوطني ينتظر الفائز من تشاد وغامبيا ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 08 سبتمبر 2023, 02:55 مساء
المنتخب الوطني ينتظر الفائز من تشاد وغامبيا ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة
لقطة من مباراة ليبيا والكاميرون ببطولة أفريقيا أول أمس الأربعاء 6 سبتمبر 2023 (فيسبوك)
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ينتظر المنتخب الوطني لكرة الطائرة الفائز من مباراة اليوم، الجمعة، بين منتخبي تشاد وغامبيا في دور الـ16 ببطولة أفريقيا، المقامة حاليا في مصر، حيث سيواجه المنتخب الوطني الفائز من تلك المباراة غدا السبت، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ليبيا تتأهل مباشرة لدور الثمانية
جرى إعفاء منتخب المنتخب الوطني للكرة الطائرة من اللعب في دور الـ16، وتأهل مباشرة إلى الدور الربع نهائي، لأن مجموعته تكونت من ثلاثة منتخبات فقط.

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وقدم المنتخب الوطني للكرة الطائرة أداء طيبا، وتمكن من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، حيث فاز على غانا بثلاثة أشواط مقابل شوط، ثم فاز على منتخب كينيا بثلاثة أشواط نظيفة، وأنهى دور المجموعات بفوزه في المباراة الثالثة على منتخب الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليجمع تسع نقاط تصدر بها الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة.

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