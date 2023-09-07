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الهلال يحدد موعد مواجهة رايون سبورت الرواندي بكأس الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 07 سبتمبر 2023, 03:33 مساء
الهلال يحدد موعد مواجهة رايون سبورت الرواندي بكأس الكونفدرالية
جانب من مباراة تدريبية لفريق الهلال (حساب النادي على فيسبوك)
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حددت إدارة نادي الهلال بشكل رسمي موعد مباراة الذهاب أمام فريق رايون سبورت الرواندي في الدور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام يوم الجمعة 15 سبتمبر على أرضية ملعب شهداء بنينا في الساعة الثامنة مساء.

عودة يرفع لياقة لاعبي الهلال
واستعد فريق الهلال لهذه المباراة من خلال إجراء معسكر داخلي بجانب خوض مباريات ودية؛ حيث حرص المدير الفني المصري محمد عودة على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادًا لخوض المعترك الأفريقي، ومواصلة طريق بطولة كأس الكونفدرالية.

الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني
الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا

وتأهل فريق الهلال إلى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية بعدما تخطى عقبة فريق كاكاميغا الكيني؛ حيث عاد الهلال بتعادل سلبي مع الفريق الكيني بملعبه، وفي لقاء الإياب الذي أقيم في بنغازي تمكن الهلال من تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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