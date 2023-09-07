  • Alwasat News
Atwasat

أبوسليم يستقبل كامبالا سيتي في رداس بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 07 سبتمبر 2023, 03:04 مساء
أبوسليم يستقبل كامبالا سيتي في رداس بـ«الكونفدرالية»
فريق أبوسليم (أرشيفية: فيسبوك)
alwasat radio

اختارت إدارة نادي أبوسليم ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية لاحتضان مباراته أمام فريق كامبالا سيتي الأوغندي في السابع عشر من سبتمبر الجاري ضمن ذهاب الدور الـ32 الأول من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إعلان حكام مباراة أبوسليم وكامبالا
من جانبه، كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم من بوركينا فاسو بقيادة الدولي حميدو ديرو بإدارة مباراة أبوسليم وكامبالا سيتي الأوغندي.

أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه
أبوسليم يبدأ الاستعداد لمواجهة أولمبي الباجي في مصر بالكونفيدرالية

وسيخوض فريق أبوسليم معسكرا تحضيريا قبل المباراة بتونس يسعي من خلاله المدرب التونسي شكري الخطوي إلى رفع اللياقة البدنية والذهنية للاعبين بأمل تهيئهم بالشكل المطلوب قبل مواجهة الفريق الأوغندي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي

شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا

وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا
«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)

شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا ...
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة ليبيا وغينيا الإستوائية بتصفيات أمم أفريقيا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة ليبيا وغينيا ...
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم ...
الكوافي رئيسا للجنة الفنية للرماية بالمنطقة الشرقية
الكوافي رئيسا للجنة الفنية للرماية بالمنطقة الشرقية
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب في صدارة مجموعات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب في صدارة مجموعات بطولة أفريقيا للكرة...
جمعية الوفاء الرياضية تكرم عددا من الحكام المتقاعدين (صور)
جمعية الوفاء الرياضية تكرم عددا من الحكام المتقاعدين (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو ......
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري......
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» ......
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات الكاراتيه
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات ......
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا ......
المزيد
الأهلي بنغازي يستعد لأسيك ميموزا في القاهرة
الأهلي بنغازي يستعد لأسيك ميموزا في القاهرة...
الهلال يحدد موعد مواجهة رايون سبورت الرواندي بكأس الكونفدرالية
الهلال يحدد موعد مواجهة رايون سبورت الرواندي بكأس ......
أبوسليم يستقبل كامبالا سيتي في رداس بـ«الكونفدرالية»
أبوسليم يستقبل كامبالا سيتي في رداس بـ«الكونفدرالية»...
جمعية الوفاء الرياضية تكرم عددا من الحكام المتقاعدين (صور)
جمعية الوفاء الرياضية تكرم عددا من الحكام المتقاعدين (صور)...
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب في صدارة مجموعات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب في صدارة مجموعات بطولة أفريقيا ......
المزيد