أبوسليم يستقبل كامبالا سيتي في رداس بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختارت إدارة نادي أبوسليم ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية لاحتضان مباراته أمام فريق كامبالا سيتي الأوغندي في السابع عشر من سبتمبر الجاري ضمن ذهاب الدور الـ32 الأول من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إعلان حكام مباراة أبوسليم وكامبالا

من جانبه، كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم من بوركينا فاسو بقيادة الدولي حميدو ديرو بإدارة مباراة أبوسليم وكامبالا سيتي الأوغندي.

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وسيخوض فريق أبوسليم معسكرا تحضيريا قبل المباراة بتونس يسعي من خلاله المدرب التونسي شكري الخطوي إلى رفع اللياقة البدنية والذهنية للاعبين بأمل تهيئهم بالشكل المطلوب قبل مواجهة الفريق الأوغندي.